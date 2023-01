Belpietro liquida Stile Italia Edizioni: a rischio TuStyle e Cucina Moderna

Belpietro, non basta il crollo delle vendite de La Verità: il giornalista liquida SIE

Dopo l'ultimo crollo delle vendite in edicola del quotidiano La Verità , su Maurizio Belpietro s'abbatte un'ulteriore grana: Stile Italia Edizioni. La società a cui fa capo il giornalista, dopo anni di travaglio, ha ricevuto la mazzata finale: liquidazione, sospensione di alcune testate e prosecuzione provvisoria di altre. In particolare, il gruppo edita TuStyle, Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe e Starbene. Secondo rumors stampa la sospensione potrebbe riguardare la rivista settimanale di moda e il mensile di cucina.

I rappresentanti delle redazioni, si legge su Prima Comunicazione, sono stati chiamati lunedì dal nuovo responsabile risorse umane, Zecca, il quale ha comunicato loro le intenzioni dell’editore senza specificare quali testate saranno “sospese”. Stile Italia Edizioni, costituita a fine 2019 con la cessione delle testate da Mondadori a Belpietro, aveva all’epoca 45 giornalisti. Oggi ne restano 28 dopo un licenziamento collettivo avvenuto a giugno. Operazione che ha scatenato una sequela di cause giudiziali che, a quanto pare, porteranno a una serie di reintegri. Parallelamente, o quasi, alla comunicazione di lunedì della “sospensione” di due testate e del ricorso a una pesante Cassa integrazione.

Belpietro liquida Stile Italia Edizioni, la nota del Cdr

Il Cdr insieme con Alg e Fnsi “ritengono inaccettabile la chiusura delle testate” e, in una nota, annunciano che “intraprenderanno ogni possibile iniziativa per evitare di perdere altri posti di lavoro”. “Nei due anni trascorsi dall’acquisizione l’editore non ha mai investito veramente in un progetto di rilancio delle testate, ha solo tagliato i costi e i tempi di lavoro delle redazioni, usufruendo in modo pesante della Cassa integrazione Covid e confidando nel senso di responsabilità dei giornalisti, che hanno sempre garantito le uscite dei numeri. Ma a nulla sono valsi i sacrifici che le redazioni hanno finora sostenuto: a giugno 2022 l’azienda ha deciso di procedere ai licenziamenti collettivi, malgrado avesse ancora a disposizione gli ammortizzatori sociali di settore e nonostante l’opposizione assoluta di CdR e sindacato nazionale e territoriale, che hanno proposto invano soluzioni alternative”. Chiusure e tagli che Belpietro ha annunciato "stridono con le recenti operazioni avviate dall’editore: all’inizio del 2021, sempre da Mondadori, sono state acquisite Donna Moderna e Casa Facile, mentre nell’aprile scorso è stato lanciato il nuovo quotidiano economico Verità&Affari, passato a novembre nella sola edizione online".