Belve, ospiti 28 febbraio 2023: in studio Casalino, Crescentini e Giletti

Belve, ospiti 28 febbraio 2023: Francesca Fagnani intervista Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo di Giletti

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di Belve in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca.

Belve è un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Belve è un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Duccio Forzano.

Rai 2, Belve: gli ospiti di martedì 28 febbraio

Martedì 28 febbraio in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento, saranno ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.