Berlusconi e la pagina di auguri dedicata da Pier Silvio: "Sei un grande papà"

Il 19 marzo è la festa del papà e tra chi ha deciso di festeggiarlo in modo originale c'è Pier Silvio Berlusconi che ha dedicato una pagina del Corriere della Sera e una di Libero (in inserzioni a pagamento) al padre Silvio per degli auguri personalizzati:

''Caro Papà, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l'imprenditore, il Milan, la politica... Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte''.

Tra i primi commenti c'è quello del senatore Francesco Giro di Forza Italia, da anni fra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi: ''Sono commosso dall'augurio bello e intenso per la Festa del Papà dedicato a Silvio Berlusconi e fatto pubblicare a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali dal suo figlio Piersilvio, una scelta anche pubblica per incoraggiare tutti i papà e le loro famiglie a guardare con fiducia al futuro''.