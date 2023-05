Bortone a cena con un pezzo grosso di Discovery, pronta a lasciare la Rai? Porro resta a Mediaset

Serena Bortone, addio a Rai 1? La conduttrice a cena con una big di Discovery

Serena Bortone verso Discovery? Qualcosa bolle in pentola. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1, ha pubblicato una foto con un personaggio che, a prima vista, potrebbe non suscitare le giuste emozioni.

Ma quell’incontro, secondo i più attenti osservatori del panorama televisivo nostrano, vale ben più di quanto si possa immaginare. La Bortone, infatti, era a cena con Laura Carafoli, responsabile della programmazione e della produzione di Discovery.

Un personaggio di spicco, un vero e proprio “pezzo da 90” del settore, con successi alle spalle dal calibro di Real Time e DMax. Ma cosa ci facevano insieme, dunque? La conduttrice Rai, sotto la foto pubblicata sui social scrive: “Ritrovare le amiche vere”. Un semplice messaggio di affetto per o un gesto di ringraziamento?

Forse la Bortone, sulla scia del collega Fabio Fazio, sentendo odore di “siluramento” ha preferito anticipare le mosse di viale Mazzini trattando direttamente per un posto all’interno della rete americana.