Cairo editore lancia il nuovo quindicinale "Cucina mia", diretto da Signoretti

Arriva in edicola mercoledì 7 aprile con una tiratura di 100.000 copie Cucina mia, il nuovo quindicinale di Cairo Editore, diretto da Riccardo Signoretti, dedicato al mondo della buona tavola, che sarà allegato ai settimanali Diva e donna e Nuovo.

“Abbiamo pensato ad un nuovo giornale di cucina dal taglio moderno, pratico, rivolto a tutti” – spiega il direttore Riccardo Signoretti – ogni numero proporrà più di 70 ricette illustrate per venire incontro alle esigenze di appassionati e principianti. Ogni ricetta è descritta in tutti i passaggi con chiarezza e semplicità utilizzando immagini che offrono spunti di tendenza per la presentazione dei piatti. Sono orgoglioso di poter dire che con Cucina mia abbiamo realizzato un prodotto di facile consultazione che consentirà davvero a tutti di poter cucinare bene”.

Cucina mia, con una foliazione di 68 pagine, informa una nota, è in edicola allegata ai settimanali Diva e donna dal 7 aprile e Nuovo dall’8 aprile a 50 centesimi oltre al prezzo di copertina ed è supportata da una campagna di comunicazione pianificata sui periodici Cairo Editore e sui canali televisivi Rai.