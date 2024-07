Canale 5, salta lo show di Michelle Hunziker in prima serata. Retroscena

Il più grande Karaoke d’Italia condotto da Michelle Hunziker - rievocando il mitico programma di Fiorello - non parte. Almeno per ora. Si parlava di due sabati sera in prima serata su Canale 5 (ipotesi 7 e 14 settembre) nella cornice affascinante dell'Arena di Verona (che in questi giorni ospita La Bohème diretta da Alfonso Signorini). Invece nulla. "Almeno per questa stagione e per questo autunno non s’ha da fare", rivela un retroscena firmato da Tv Blog.

Michelle Hunziker su Canale 5 con due speciali musicali (Pooh-Bocelli), Striscia La Notizia e forse un altro show

Per Canale 5 e Michelle Hunziker sarà comunque un autunno in musica, visto che, come annunciato nei palinsesti Mediaset da Pier Silvio Berlusconi, condurrà due serate speciali con i Pooh (in piazza San Marco a Venezia) e per i 30 anni di Andrea Bocelli (evento registrato a Lajatico nel Teatro del Silenzio in Toscana). Sulla rete ammiraglia di Mediaset poi arriveranno anche serate evento con i concerti e gli speciali su Vasco Rossi e Annalisa.

Tornando a Michelle Hunziker nella prossima stagione tv, tornerà poi anche dietro al bancone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. E, sempre Tv Blog aggiunge un'altra ipotesi: "Chissà poi, potrebbe davvero arrivare a condurre The Ultimate Entertainer, il format musicale della Fremantle, che potrebbe essere la vera grande novità della stagione dell’intrattenimento di Canale 5".