Caro affitti, Le Iene intervistano la Caselli ma non se ne accorgono: gaffe

Le Iene, gaffe atomica di Matteo Viviani: intervista una donna (ma non si accorge che è Caterina Caselli)

Gaffe atomica dell'inviato de Le Iene: in un servizio andato in onda martedì 9 maggio, l'inviato Matteo Viviani ha intervistato alcuni passanti sulla questione del caro affitti, a Milano. "Buongiorno, abita a Milano?", ha domandato la Iena a una signora anziana, la quale, cortesemente, ha risposto di sì. Il caso ha voluto che quella passante fosse in realtà il "casco d'oro" Caterina Caselli, oggi 77enne, tra le cantanti italiane di maggior successo negli anni sessanta e settanta. Viviani non l'ha riconosciuta. Così ha continuato la conversazione, come se nulla fosse. La svista è stata messa online e ha fatto subito il giro della rete. Poi ci ha pensato la Rodriguez a rassicurare i telespettatori: "Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani", ha detto la showgirl dopo che una pioggia di segnalazioni aveva evidentemente sommerso la redazione del programma. "Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico", ha concluso.