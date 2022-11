Cartabianca, da Berlinguer nì vax-buonisti a confronto: anticipazioni 1/11

Cartabianca, le anticipazioni di stasera martedì 1 novembre

Tutto pronto per una nuova puntata di "Cartabianca", il talk show condotto ogni martedì sera alle 21.20 su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Una serata tanto attesa dove verranno trattati diversi temi, tra i quali i primi provvedimenti del governo. Ma non solo politica. Ci sarà anche tanta attualità, economia, cultura ed esteri. Il Consiglio dei ministri ha assunto le prime decisioni su Covid, rave party e riforma Cartabia e saranno proprio questi i temi principali della discussione, senza dimenticare quello che sta accadendo in Ucraina e le tensioni sempre più intense tra la Russia e i paesi occidentali.

Cartabianca, gli ospiti di stasera martedì 1 novembre

Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera martedì novembre a Cartabianca: Laura Boldrini, Partito Democratico; Maurizio Lupi, Noi moderati; Rita Dalla Chiesa, Forza Italia; Barbara Lezzi; Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale; i giornalisti Andrea Scanzi, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Maddalena Loy, Antonella Boralevi; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano. Come sempre, il commento dei fatti della settimana con Mauro Corona.