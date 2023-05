Cartabianca, ospiti e anticipazioni di stasera martedì 2 maggio

Questa sera, martedì 2 maggio 2023, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana. Dalla politica alla cronaca, fino all’economia.

Nel corso della serata si parlerà di diversi temi: i festeggiamenti e le polemiche sulla festa dei lavoratori, con il governo che si è riunito per approvare misure in materie, la figuraccia della maggioranza nei giorni scorsi sul Def, gli ultimi sondaggi, il nuovo Pd di Elly Schlein e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

In studio diversi ospiti del mondo della politica e del giornalismo: Tommaso Foti, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera; Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle; Silvia Sardone, Lega; Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli - Movimento 5 Stelle; Luisella Costamagna, giornalista; Edoardo Sylos Labini, direttore Cultura Identità; Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Matthia Pezzoni, Comitato Sicurezza per Milano; Valentina Petrini, giornalista; Giorgio Calabrese, nutrizionista; Debora Rasio, oncologa e nutrizionista; Mauro Corona, alpinista e scrittore.