Cartabianca, siparietto Berlinguer-Corona: "Lei si lava"? Risposta choc

Mauro Corona a Bianca Berlinguer: "Venga qui e mi annusi". Il divertente siparietto a Cartabianca su Rai 3

Siparietto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca. La conduttrice del talk-show di Rai 3, in avvio di puntata, parlando dell’uomo più sporco del mondo, morto di recente all’età di 94 anni, sposta l’asse della discussione sulla pulizia del corpo.

A questo punto, la Berlinguer lancia la “provocazione” al romanziere e alpinista trentino: "Lei si è lavato?". Corona, visibilmente divertito, non si lascia scappare l’occasione e risponde a tono col sorriso: "Guardi io continuo a lavarmi raramente e tutto questo mi protegge". Ma è solo dopo che il botta e risposta si fa ancora più ironico. Corona infatti incalza la Berlinguer: "Ma lei vuol venire qui ad annusarmi? Venga qui e lo faccia".

La conduttrice, anch'essa divertita dal simpatico siparietto con l'ospite risponde per le rime: "Mi scusi Corona, io la sto ancora aspettando qui in studio. Mi ha promesso che sarebbe venuto qui a Roma. Ecco venga così la annuso qui direttamente", afferma scherzosamente la conduttrice romana. Non ci è voluto molto prima che il siparietto tra i due divenisse virale sui social, dove Cartabianca ha ricevuto una valanga di like e commenti divertiti dei fan e telespettatori.