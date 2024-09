Charles Leclerc e la Ferrari vincono due volte: dopo il trionfo al Gp di Monza 2024 anche quello su SKY-TV8 negli ascolti tv

Leclerc e la Ferrari trionfano: non solo Gp Monza 2024, ma anche TV8 e Sky negli ascolti tv

La vittoria della Ferrari con Charles Leclerc al Gran Premio d’Italia a Monza 2024 (davanti a Oscar Piastri e Lando Norris, con Carlos Sainz ai piedi del podio e Lewis Hamilton in top-5), live dalle 15 su Sky e TV8, ha ottenuto nel complesso 3 milioni 766 mila spettatori medi, con il 31,7% di share TV complessivo. Nello specifico, su Sky la gara ha ottenuto un ascolto di 1 milione 419 mila spettatori medi in Total Audience, con l’11,2% di share TV, mentre in chiaro su TV8 è stata vista da 2 milioni 347 mila spettatori medi, con il 20,6% di share TV.

Ascolti tv, MotoGp e Marquez si impennano su Sky

La MotoGP vola alto su Sky: la gara di Aragon stravinta da Marc Marquez davanti a Jorge Martin (che torna dal weekend spagnolo come leader del Mondiale) e Pedro Acosta (caduto il campione del mondo Pecco Bagnaia in un incidente con Alex Marquez), domenica 1 settembre 2024 alle 14.00 in diretta sulla pay tv, ha ottenuto ascolti tv di 871 mila spettatori medi in Total Audience, con il 6,5% di share, poi la corsa in differita in chiaro su TV8 in prime time ha raccolto 692.000 spettatori con il 4,6%..



Ascolti tv, Juventus-Roma? Niente gol in campo, ma eurogol nell'Auditel

Juventus-Roma finisce con un pareggio a reti bianche (0-0) sul campo ma segna un gol negli ascolti tv. Il posticipo di serie A in diretta alle 20.45 su Sky, è stato visto nel complesso da 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience, con l’8,5% di share TV e 2 milioni 300 mila spettatori unici Lo stesso match su Danz ha ottenuto 903mila spettatori, con un bilancio complessivo della partita che così è arrivato a quasi 2,3 milioni di spettatori.