Chi l'ha visto? Anticipazioni: in studio il marito di Antonella Di Massa

Chi l'ha visto? anticipazioni: i casi di Antonella di Massa, con in studio il marito Domenico, e di Gianni Sala

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai3. Come è morta Antonella Di Massa, la donna di Ischia scomparsa il 17 febbraio e ritrovata in un agrumeto undici giorni dopo? Il marito Domenico ha dei dubbi su quanto possa esserle accaduto, ad iniziare da una bottiglia di liquido antigelo che è stata ritrovata sotto la mano destra. Domenico parla a Chi l’ha visto?.

E poi la storia di Gianni Sala, il giovane che il 20 agosto corre a petto nudo per quasi un’ora cercando di entrare nella sede Sky di Milano: muore dopo essere stato fermato da due vigilanti e tenuto a terra per 7 minuti. In studio, la madre Lucia e il padre Gianpiero che vogliono sapere cosa è realmente accaduto quella sera al figlio Gianni. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.