Chi l'ha visto? Anticipazioni: morte Pierina, Dassilva è il primo sospettato

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà dei casi di Pierina Paganelli, Mara Favro e Nessy

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 26 giugno in prima serata su Rai3. Si torna a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana donna uccisa nel garage della sua casa a Rimini. Louis Dassilva è stato convocato in Procura per l’interrogatorio. È accusato di aver ucciso la sua vicina di casa con l’aggravante di aver approfittato anche dell’età avanzata della donna.

E poi il caso di Mara Favro, scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria. Dal suo telefono sono partiti messaggi e canzoni fino alle sei del mattino, ma è stata lei a inviarli? E ancora, Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito l’ha accusata di adulterio e continua a minacciare non solo lei, ma tutte le persone che cercano di proteggerla e di starle vicino.