Omicidio Pierina, via con l'interrogatorio di Louis Dassilva

Omicidio Pierina, accolta dal gip la richiesta di incidente probatorio avanzato dal pool difensivo: gli accertamenti riguarderanno il materiale biologico rinvenuto sulla scena del delitto

Omicidio di Pierina, parte l'interrogatorio di Louis Dassilva, l'unico indagato per la morte della 78enne. Secondo le prime indiscrezioni stampa, si legge sul Resto del Carlino, il 34enne starebbe rispondendo alle domande degli inquirenti al terzo piano del palazzo di giustizia di Rimini, dove ha incontrato il pubblico ministero Daniele Paci. Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è arrivato in tribunale alle 10 di questa mattina, accompagnato dal suo avvocato Riario Fabbri. L'ingresso è stato blindato per l'occasione e il 34enne è rimasto in silenzio, evitando di rispondere alle domande dei numerosi cronisti presenti.

Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pool difensivo di Dassilva. Gli accertamenti riguarderanno il materiale biologico rinvenuto sulla scena del delitto, sugli indumenti e sugli effetti personali di Pierina. È stato nominato come consulente tecnico il professor Emiliano Giardina, con il conferimento dell'incarico previsto per il 28 giugno.

La difesa di Dassilva ha dovuto decidere se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, prima di definire la strategia difensiva da adottare contro le accuse che il pubblico ministero Paci è pronto a rilanciare. Secondo l'accusa, Dassilva sarebbe l'uomo che la sera del 3 ottobre scorso, nel seminterrato di via del Ciclamino 31, ha ucciso Pierina Paganelli con 29 coltellate. L'arma del delitto sarebbe un coltellaccio da cucina con una lama di almeno quindici centimetri. Pertanto, oltre all'omicidio volontario, Dassilva è accusato anche di porto abusivo di armi fuori dalla propria abitazione.