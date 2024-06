Pierina, si stringe il cerchio attorno a Louis: "Senza piano ma con crudeltà"

Pierina, si stringe il cerchio attorno a Louis: "Ha agito senza piano ma con crudeltà"

È la vigilia di un giorno importante per Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa nel garage di casa sua oltre nove mesi fa. Domani mattina, martedì 25 giugno, è previsto infatti il primo interrogatorio per lui. Si avvarrà della facoltà di non rispondere? Le accuse mosse dal pm Paci sono pesantissime: Louis sarebbe l’esecutore materiale delle 29 coltellate inferte alla povera Pierina con un coltellaccio da cucina, e del “vilipendio” del cadavere, visto che la donna è stata trovata con la gonna alzata.

Ecco perché la tesi accusatoria è che Dassilva abbia agito per motivi abietti. Con crudeltà nei confronti della sua vittima. Commettendo l’omicidio approfittando delle condizioni di tempo, luogo e persona con minorata difesa. Ma senza l’aggravante della premeditazione, per cui il 35enne senegalese potrebbe dunque avere agito da solo. Sebbene siano continuati in questi giorni di vigilia dell’interrogatorio i confronti serrati tra la squadra mobile e alcune amiche di Manuela (un’altra è stata sentita per tre ore in questura), per scandagliare il rapporto extraconiugale con Dassilva prima e i rapporti con i Saponi poi, pare che la Bianchi e suo fratello Loris in questa fase siano usciti dal cono dei sospetti di chi indaga, che li riterrebbe totalmente estranei al delitto.

Proprio l’amore, il famoso movente passionale, sarebbe stato il propellente per l’impeto omicida imputato a Dassilva. Il quale pur non pianificando di uccidere Pierina avrebbe comunque deciso d’impulso di farla fuori, vedendola come un ostacolo alla propria relazione con Manuela e alla serenità della Bianchi stessa, che da mesi era entrata in conflitto con la suocera. Sulla scacchiera ora i pezzi si muovono veloci, mentre il valzer dei sospetti rallenta e al centro della scena sembra rimanere soltanto Louis Dassilva