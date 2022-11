Chi l'ha visto? Anticipazioni stasera: caso Greta e scomparsa misteriosa

Chi l'ha visto? Anticipazioni stasera: il caso di Greta, la cantante di Erba che scompare dopo aver conosciuto un uomo in chat, e video inediti su Marzia Capezzuti

Greta Spreafico è una cantante ed è originaria di Erba (Como). Prima di scomparire, però, si trovava a Porto Tolle dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. Ha conosciuto un uomo sui social e con lui ha passato l’ultima sera, di cui la trasmissione ne riporterà la testimonianza. Si sono perse le tracce della 53enne dallo scorso 4 giugno. A denunciarne la scomparsa è stato il compagno, Gabriele.

Federica Sciarelli propone la sua testimonianza a ‘Chi l’ha visto?’ in onda mercoledì 9 novembre alle 21.20, su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay. E poi documenti e video inediti su Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa e ritrovata senza vita in un casolare a Pontecagnano (Salerno). Uno degli indagati è stato arrestato. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.