Cina, la star social Xiao Qiumei cade da una gru mentre fa video per Tik Tok

Xiao Qiumei, star di TikTok, è morta cadendo da oltre 43 metri mentre manovrava una gru. L'incidente è stato trasmesso in diretta sul social network

Dalla Cina arriva la notizia dell'ennesima tragedia che ha coinvolto una star dei social network. La 23enne Xiao Qiumei, con un profilo da oltre 100mila follower su TikTok, è morta a seguito di una caduta da oltre 43 metri di altezza mentre manovrava la gigantesca gru nella città di Quzhou, nella Cina occidentale, e tutto è stato trasmesso online in diretta. La giovane star dei social era gruista di professione ma la morte è avvenuta mentre eseguiva in live streaming alcuni passi di danza a un'altezza elevatissima. Ad un certo punto però qualcosa è andato storto, si iniziano a sentire delle urla e poi si vede Xiao Qiumei cadere nel vuoto insieme al suo telefono.

Il video degli ultimi istanti di vista dell'influencer è stato disponibile su TikTok per diversi ore prima che venisse rimosso dal social network. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena affermano che effettivamente Xiao Qiumei aveva in mano il proprio smartphone poco prima che avvenisse l'incidente ma la famiglia nega tale versione e anzi afferma che era “molto professionale e che teneva sempre il telefono in borsa quando lavorava”. Xiao Qiumei lascia due figli piccoli.