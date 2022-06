Comscore: Affaritaliani.it a maggio fa +10%, distanziando Il Post, TPI e AGI

affaritaliani.it a maggio fa +10%, distanziando Il Post, TPI, AGI e...

Nella rilevazione Comscore sui 100 siti più visitati per il mese di maggio, affaritaliani.it segna un incremento del +10%, lasciandosi alle spalle altri brand molto quotati come Ilpost.it, Tpi.it, AGI, GQ Italia, Movie Player e Lacucinaitaliana.it.

L'analisi riportata da Prima Comunicazione evidenzia come il settore delle news, dopo un mese fortemente penalizzato da ponti e festività quale quello di aprile, torni a crescere raggiungendo 40,5 milioni di visitatori unici (+2% mese su mese), con una penetrazione del 96% sulla popolazione digitale italiana. Il tempo speso totale rimane stabile rispetto ad aprile, ma segna -19% su maggio dell’anno scorso, quando il Covid-19 e l’avvio delle vaccinazioni dominavano l’agenda.

Guardando ai singoli player si assiste a un trend diffuso di crescita, che per molti si traduce in un ritorno ai livelli di audience del mese di marzo e a cui si accompagnano in molti casi aumenti del tempo speso anche a doppia cifra. Il podio resta invariato, con in testa Citynews, seguito da Fanpage e dal gruppo Caltagirone. Oltre al +10% di affaritaliani.it, si segnalano altri notevoli balzi in avanti, come quelli di QN (+13%), Delta Pictures Editore (+18%), Sky TG 24 (+37%) ed Elle Italia (+35%). Al contrario, tra le discese più nette spiccano i siti dei quotidiani Il Giornale (-21%), Libero (-15%) e Il Tempo (-33%)

Top 100 di Comscore: è boom dell'informazione sportiva

Con il campionato di calcio che ha visto il Milan uscire vincente dal duello tutto milanese con l'Inter, il Giro d’Italia e i vari appuntamenti tennistici di livello, maggio si conferma mese denso di eventi sportivi e le diverse testate italiane registrano nel complesso un incremento del 4% in termini di audience con oltre 33 milioni di visitatori unici (ormai al 79% di penetrazione sulla popolazione digitale italiana), avvicinandosi agli exploit registrati la scorsa estate a luglio (35,1 milioni) e agosto (33,4 milioni) con le vittorie degli Europei e le medaglie olimpiche.

Prima testata nel settore è Sky Sport, che supera gli 11 milioni di visitatori unici, ossia +23% rispetto ad aprile. In crescita anche Corrieredellosport.it (+11% rispetto ad aprile) e Discovery Sports Networks (+28%).