A Pasqua con due campagne social Melegatti dà voce agli italiani a distanza

La vicinanza di un brand come Melegatti alle storie e alle vicende degli italiani si rafforza nei momenti più significativi dell’anno, come la Pasqua, in cui i valori della solidarietà e della rinascita trovano il loro terreno ideale. Melegatti ama condividere la propria storia e invita gli italiani a fare altrettanto nelle due campagne social. Con #laTUApasqua, Melegatti invita a raccontare il modo in cui ciascuno di noi trascorrerà la ricorrenza e con #DAD, #DolcezzaADistanza, invita a narrare l’esperienza dei più piccoli in famiglia. Due percorsi di racconto che inducono piccoli e grandi a condividere su Facebook e su Instagram abitudini, passioni e culture.

Con #laTUApasqua gli italiani raccontano le tradizioni, i colori e le idee con cui abbelliscono la tavola durante la festività e gli abbinamenti culinari preferiti con la Colomba Melegatti in cui spesso emergono grande fantasia e piacevoli novità.

Con #DAD, #DolcezzaADistanza, attraverso i disegni dei bambini si raccolgono momenti familiari di gioia e dolcezza. Tenero Pulcino e Orsetto Goloso, le due torte della linea dedicata ai bimbi, contengono nell’astuccio i pennarelli Melegatti by Carioca utili per sprigionare creatività e allegria in queste giornate di festa.

Attraverso queste due campagne social Melegatti dà voce agli italiani nel racconto di questa dolce Pasqua.