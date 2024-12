Il concerto di Capodanno a Roma non ha più un cast: dopo Mahmood diserta anche Mara Sattei: "No a censura di Tony Effe"

Mahmood diserta il concerto di Capodanno a Roma

Anche Mahmood non sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo per protestare contro l'esclusione di Tony Effe. Lo annuncia lo stesso cantante su Instagram: "Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura", ha scritto Mahmood.

Non solo Mahmood, anche Mara Sattei

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo non ha più un cast. Dopo la cancellazione di Tony Effe e la decisione di Mahmood di ritirarsi per solidarietà al collega, anche Mara Sattei annuncia sui social che non ci sarà. "Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione", ha scritto la cantautrice.