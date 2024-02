Condé Nast, top management internazionale riunito a Parigi

Il top management internazionale del gruppo Condé Nast è riunito a Parigi. Ventotto dirigenti che in rue de Richelieu stanno esaminando la situazione di una delle maggiori holding editoriali al mondo per capire come affrontare le sfide del futuro. Lo riporta Primaonline.

Attesa per capire le strategie. Intanto Italia le redazioni del gruppo hanno annunciato la mobilitazione per lunedì 4 marzo dopo aver ricevuto comunicazione di nuovi esuberi, “senza che sia stato dichiarato alcuno stato di crisi e senza che sia stato condiviso alcun piano industriale e/o editoriale - come riporta una nota sindacale - inquadrando piuttosto i tagli all'interno di un’operazione di efficientamento richiesta dagli Stati Uniti.