Controcorrente, ospiti e anticipazioni di questa sera mercoledì 30 novembre

Rete 4, tutti gli ospiti di questa sera mercoledì 30 novembre di Controcorrente: tra Manovra, guerra e la tragedia di Ischia

Veronica Gentili torna con l’appuntamento con “Controcorrente” per approfondire la manovra varata dal Governo di Giorgia Meloni. La prima Manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E’ ora pronta per un rush Parlamentare e l’ok entro la fine dell’anno. Rispetto all’ultima bozza il testo sale a 174 articoli, ma non ci sono grosse modifiche, l’impianto è sostanzialmente quello predisposto dal Mef e resta invariato anche l’aumento a 60 euro della soglia per accettare pagamenti in contanti, al centro di un confronto con Bruxelles. Oltre alla politica, la conduttrice Veronica Gentili darà ampio spazio alla tragedia di Ischia.

Tra gli ospiti di questa sera: Vittorio Sgarbi; Alessio Butti; Francesco Boccia; Vittoria Baldino ed Elisabetta Piccolotti.