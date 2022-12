Controcorrente, ospiti stasera: tutto sul futuro del reddito di cittadinanza

Controcorrente, ospiti stasera: nel salotto della Gentili si siederanno il vicepresidente della Camera Rampelli e il sidaco di Pesaro Ricci

Come ogni mercoledì torna questa sera Controcorrente - Prima Serata. Il programma giornalistico targato Videonews e condotto da Veronica Gentili andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Gli ospiti di questa puntata sarannno Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, e il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

Tra i temi della trasmissione, sui quali si confronteranno ospiti in studio e in collegamento con servizi e inchieste, avremo lo scandalo sulle tangenti del Qatar, i provvedimenti economici previsti nella manovra di bilancio del governo Meloni e, in particolare, la revisione del reddito di cittadinanza.