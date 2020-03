Coronavirus,#Therewithyou lanciata dalla stampa locale UK per i lettori

#ThereWithYou è l'iniziativa delle stampa britannica locale che vede coinvolte le testate di 5 diversi gruppi editoriali intenti nel voler far sentire la propria solidarietà e vicinanza ai lettori, in piena emergenza coronavirus. Tutti i giornali coinvolti, oltre 60 sparsi per il Regno Unito, come scrive il quotidiano Prima Comunicazione, escono riportando tutti il medesimo titolo When you’re on your own, we are there with you (Quando sei solo, noi siamo con te).

Gli editori Archant, Reach plc, JPIMedia, Newsquest e Iliffe Media hanno unito le proprie forze in una campagna attraverso l’hastag #ThreWithYou con il sostegno delle organizzazioni di categoria News Media Association, Newsworks, Society of Editors. Sotto il titolo, compare un editoriale collettivo che recita: “Stiamo vivendo tempi senza precedenti. Nessuno di noi ha mai visto prima qualcosa di simile alla pandemia da coronavirus. Stiamo affrontando la peggiore crisi sanitaria di questa generazione”. “Ma insieme questo giornale e i suoi lettori hanno negli anni attraversato alcune delle più gravi minacce alla società, sempre rimanendo uniti. E così supereremo anche questa”.

"Nell’editoriale", continua Prima Comunicazione, "si cita uno scenario di scuole chiuse, luoghi di ritrovo vuoti ed emergenza generale destinata a durare mesi, mentre si esprime gratitudine ai medici e al personale del sistema sanitario nazionale pubblico del Regno (Nhs) e si avverte che i contagi continueranno a migliaia.

"Dai momenti peggiori" continua l'editoriale "può uscire anche 'il meglio delle persone'". Conclude poi: "Sappiamo che voi avrete bisogno di noi quanto noi di voi. Resteremo qui per voi come, negli anni, voi siete stati qui per noi”.