Coronavirus, tutto quel che c'è da sapere questa sera a Tg2 Dossier

Coronavirus. Una parola che ormai fa il bello e il cattivo tempo su qualunque medium cartaceo, televisivo e digitale, una parola che preoccupa e che minaccia di creare psicosi collettive dalle conseguenze difficilmente prevedibili, alimentate da informazioni farraginose e spesso non verificate.

Questa sera, su Rai2 alle 23.30, Tg2 Dossier diretto da Gennaro Sangiuliano s'impegnerà con diligenza per fare luce sui vari aspetti del nuovo virus che, in Cina, ha fatto il salto di specie passando dagli animali all'uomo. La rubrica analizzerà con scrupolo i rischi reali, cercando di placare le paure generate da notizie a volte confuse e di approfondire tutto ciò che concerne la psicosi, l'allarme cresciuto in poche settimane, i danni all'economia mondiale ancora non quantificabili, operando raffronti con l'epidemia della Sars che tra il 2002 e il 2003 si sviluppò sempre in Cina.

E poi ancora, riflettori puntati sul dramma di Wuhan, ormai trasformatasi in una città fantasma; e un rapporto dettagliato sulle misure adottate in Italia, cercando di determinare a che punto è la ricerca di una strategia unica a livello europeo, con uno sguardo alla vita nelle comunità cinesi. Al tempo stesso, scopriremo come vivono i giorni della quarantena i nostri connazionali rientrati dalle zone colpite dall'epidemia.

Ma ci sarà spazio anche alle notizie sullo studio del virus per la ricerca di un vaccino che vede l'Italia in prima linea, con interviste esclusive alla ricercatrice a capo del team che ha isolato il virus allo Spallanzani, ai maggiori esperti italiani di sanità e al Ministro della Salute. Cercando di affrontare tutti gli interrogativi e i timori sulle rotte possibili del contagio, alla ricerca di una risposta quanto più esaustiva alla domanda più pressante: quanto ancora si diffonderà il virus? Un Tg2 Dossier da non perdere, dunque, questa sera a partire dalle 23.30.