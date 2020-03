Covid-19, il 38% dice sì a un Paese protetto. Zingaretti primo per sentiment

Il 37,81% degli italiani è favorevole alle misure varate dal Governo Conte che hanno reso il Paese zona protetta. È quanto emerge dall’analisi di web e social listening sul Coronavirus realizzata da Spin Factor, società leader nel campo della consulenza strategica politica, istituzionale e aziendale, attraverso la nuovissima e innovativa piattaforma “Human”, tra il 9 e 11 marzo.





Sul versante politico, per la prima volta Nicola Zingaretti risulta primo per sentiment positivo, tra i leader politici, con un 38,35%. A seguire Giorgia Meloni, 38,14% e Giuseppe Conte, 37,25%. Più staccati Matteo Salvini, con il 33,52% e Matteo Renzi con il 31,34%.





Interessanti sono i risultati dell’approfondita analisi semantica: tra le 10 milioni di parole analizzate dai post, tweet e commenti social degli italiani, zona rossa, emergenza e salute, sono quelle utilizzate con maggior frequenza.

Anche sullo stile i leader politici si differenziano molto: Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti puntano su rassicurazione e senso di responsabilità, Matteo Renzi e Matteo Salvini sulla necessità di ulteriori restrizioni, mentre Giorgia Meloni sulle proposte.

Una curiosità: Matteo Renzi è l’unico che continua a sponsorizzare i propri post su facebook dal 24 febbraio in poi. Gli altri leader, in corrispondenza con l’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia, hanno sospeso le attività di promozione a pagamento.

Human è l’esclusiva piattaforma di web e social listening in grado di monitorare il parlato della rete e fornire insight e analisi semantica e cromatica, realizzata da Spin Factor in collaborazione con Osservatorio Social. La piattaforma fornisce in maniera approfondita e puntuale indicatori segmentati a livello geografico, demografico e di interessi per fotografare il sentiment e la web reputation e, nonché identificare i principali topics e trend di interesse.