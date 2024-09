Crozza e il presunto flirt tra Giorgia Meloni ed Elon Musk: "Un amore possibile solo su Marte"

Maurizio Crozza, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, commenta il sex appeal della premier Meloni sui potenti della Terra, dal premier dell’Albania Edi Rama, al premier britannico Rishi Sunak, fino ad arrivare a Elon Musk: «Ma guarda che belli che sono insieme. Galeotto fu il viaggio a New York. Tu pensa che favola: lei si innamora… lui diventa il nuovo Giambruno, salgono su un calesse spaziale, vanno a convivere su Marte… loro sono felici e qui da noi si rivota. Che poi solo su Marte possono stare insieme perché come stili di vita… ‘sti due sono distanti anni luce. Musk ha ammesso l’uso di LSD, cocaina, ketamina, ecstasy, funghi psichedelici e marijuana. Poi, in tema di famiglia tradizionale, ha fatto anche 11 figli con tre donne diverse… due dei quali con la maternità surrogata. Ecco… in effetti, con le leggi che sta preparando il governo Meloni… uno così, altro che Marte… atterrerebbe direttamente a Rebibbia.»