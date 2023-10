Crozza/Giambruno e Senaldi sul termine ‘transumare’: “Amano tanto gli animali, ma poi se dai dell’animale ai migranti diventa un insulto. o li ami o è un insulto, decidetevi sinistra! “

Maurizio Crozza in questa nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - torna nuovamente nella doppia veste dei giornalisti più affiatati della televisione italiana, Pietro Senaldi ed Andrea Giambruno che questa settimana si è scusato per aver usato il termine ‘transumanza’ - riferendosi ai migranti - si giustifica: “dicono di amare tanto gli animali… ma mai una volta che adottino un clandestino per fare la guardia in giardino [...] Comunque io mi sono scusato e lo confermo. È pur vero però che tu immigrato… che vieni dall’Africa hai tutto il diritto di provare a varcare i nostri confini, non proprio fresco di doccia, con i capelli di un leone homeless, un po’ la parola “transumanza” te la sei cercata. E ve lo dice uno che il balsamo lo usa due tre volte al giorno.” Iscriviti alla newsletter