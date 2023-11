Crozza/Meloni contro la Gruber «Giornalisti più democratici, meno Gruber e più Bocchini che esaltano il governo»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei i panni di un’arrabbiatissima Giorgia Meloni che sfodera una foto di famiglia, tutta al femminile, per difendersi dalle “accuse” della giornalista Lilli Gruber: «‘A Lilli… vedi un uomo qua dentro?!? No! Perché l’omo mio stava a Rete4 a fare il lumacone con una collega tua. Hai capito maestrina altoatesina? Tutte sfascia-famiglie siete voi giornaliste! Perché la colpa non era de Giambruno… perché se glie fai sentire il profumo, quello è un uomo, se eccita no!? Mamma mia le giornaliste!» – e continua suggerendo un giornalismo più democratico - «È evidente che la democrazia che avete pensato voi, cari radical-gruber di sinistra, non funziona… è evidente che fa acqua da tutte le parti. Perché Democrazia… sempre! Libertà di stampa… sempre! Ma quella dei giornalisti veri: dei Sechi… dei Senaldi… dei Bocchini… questo governo ha bisogno di Bocchini che lo esaltano, non che lo attaccano!!! Questa è la democrazia democratica, questa è la libertà di pensiero. Io ti avviso Urbano Cairo, padrone de La7, d’ora in poi nelle tue trasmissioni io voglio meno Gruber… e più Bocchini!» Iscriviti alla newsletter