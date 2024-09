Crozza nei panni di Tajani: "Sono come Arlecchino, servitor dei due padroni: La Marina e la Meloni"

Ancora una nuova maschera di Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, quella del vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, diviso tra gli impegni presi con la premier Giorgia Meloni e la presidente di Fininvest Marina Berlusconi: «Non mi ha detto dell’incontro con Draghi, mi ha chiesto solo di preparare la tavola, i salatini, il gin tonic… e poi mi ha detto: “Hai due giorni liberi… sparisci”. Allora sono tornato al ministero… per il Consiglio dei ministri. Nemmeno la Meloni mi ha detto cosa si siano detti con Draghi, mi ha solo detto: “Apparecchia la tavola, prepara i salatini, i gin tonic e prenditi due giorni liberi… e sparisci”. Allora sono tornato da Marina… che mi ha detto… lavora sullo Ius Scholae… perché Marina ha deciso che Forza Italia… si deve spostare a sinistra. Io sono come Arlecchino… servitor dei due padroni… la Marina e la Meloni.»