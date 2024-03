Crozza/Sala: "Buche a Milano? L'eli-taxi per chi se lo può permettere !"

New entry tra le maschere di Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - che veste i panni del sindaco di Milano Beppe Sala, interrogato sul problema delle buche nelle strade della città: «Be’… essendo noi più bravi verso l’alto, se dovessi, se potrò occuparmi delle buche dovrò chiedere a uno dei miei se le buche si sviluppano verso il basso, perché noi ci siamo concentrati verso l’alto. E se adesso dovessi, se potessi occuparmi di cose che vanno sotto di 5 centimetri devo chiedere a uno dei miei se abbiamo la tecnologia per poterlo fare. Perché, guardi, a naso, andrà sempre peggio... E chi non potrà permettersi l’eli-taxi dovrà imparare a convivere con le buche».