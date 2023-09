Crozza/Vannacci e la teoria della normalità: “Nei bagni pubblici spiavo i neri…era evidente che non erano normali”

Maurizio Crozza, nella prima puntata della nuova edizione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - prende le sembianze di Vannacci, il Generale dalle 100 mila copie in un mese, ed enuncia la sua teoria di ‘normalità’: “Quando ero a Parigi facevo finta inciampare in metropolitana per appoggiare la mia mano a quella dei neri, per capire se la pelle del nero fosse come la nostra... subito dopo per confermare questa tesi del non essere normale mi fermavo nei bagni pubblici e spiavo i neri mentre urinavano… era evidente che non erano normali!”



