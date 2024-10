Da Noi... a ruota libera, Eleonire Caselegno e non solo: gli ospiti di Francesca Fialdini su Rai1

Rai1, Francesca Fialdini con “Da noi… a Ruota Libera”, la puntata di domenica 6 ottobre 2024

Francesca Fialdini torna con una nuova puntata del programma “Da noi… a Ruota Libera” in onda su Rai1 dopo Domenica In. La scorsa settimana gli ospiti erano stati Alessandro Borghese, Gabriele Corsi, Roberta Capua, Clio Evans e Lele Sperticato. Vediamo chi si sarà in studio questa volta e le anticipazioni in vista della trasmissione realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy che andrà in onda domenica 6 ottobre 2024 a partire dalle 17,20

Da noi… a Ruota Libera, gli ospiti di Francesca Fiadini su Rai1

I 4 ospiti della puntata di Da noi... a ruota Libera? Si parte con Maurizio Lastrico, attore, comico e cabarettista, in tv tra i protagonisti di “Don Matteo”, che torna su Rai1 dal 17 ottobre con la 14° stagione, e a teatro con il suo nuovo spettacolo “Sul Lastrico”.

Poi Francesca Fialdini intervisterà Elenoire Casalegno, che si racconterà tra carriera, iniziata giovanissima come modella e proseguita poi in tv come conduttrice, ma anche come attrice, e vita privata.

E ancora, il programma di Rai 1 avrà Chiara Galiazzo, la cantante, vincitrice di X Factor nel 2012, che, dopo un periodo di pausa, è tornata con il brano “Di nuovo tu”. interverrà anche Sabrine El Mayel, pittrice, autrice del saggio “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore”, diventata celebre come divulgatrice di arte sui social.

“Da noi… a Ruota Libera”, il racconto di Francesca Fialdini nella domenica di Rai1

In ogni puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella