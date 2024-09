Alessandro Borghese e Gabriele Corsi su Rai1? E' tutto vero, ecco quando andranno in onda

Rai 1, Francesca Fialdini torna con “Da noi… a Ruota Libera”

Dopo Domenica In con Mara Venier, come sempre arriva Francesca Fialdini e il suo talk “Da noi… a Ruota Libera” nella domenica pomeriggio di Rai1.

La puntata del 29 settembre in onda dalle 17.20 del programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy? Vediamo chi saranno gli ospiti di questo appuntamento.

Francesca Fialdini



Alessandro Borghese, Gabriele Corsi e... gli ospiti di Francesca Fialdini a “Da noi… a Ruota Libera”

Da noi… a Ruota Libera parte con lo chef e star tv Alessandro Borghese (Quattro Ristoranti programma cult di Sky/TV8 giunto al decimo anno di edizione senza dimenticare il quotidiano Celebrity Chef) che si racconterà con Francesca Fialdini.

Non solo. Ecco Roberta Capua, una carriera iniziata nel mondo dello spettacolo con la vittoria a Miss Italia nel 1986 e proseguita poi con la conduzione di tanti programmi sul piccolo schermo; Gabriele Corsi, conduttore televisivo, radiofonico, comico e attore, dal 9 ottobre sarà nelle librerie con il suo primo romanzo “Che bella giornata, speriamo che non piova”. Non solo. Dal 30 settembre, alle 19,30 tornerà sul Nove con "Don't Forget the Lyrics" e i concorrenti che si sfidano a suon di karaoke

E ancora la punta di domenica 29 settembre vedrà tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Clio Evans e Lele Spedicato, l’attrice e il chitarrista dei Negramaro, legati sentimentalmente, hanno scritto un libro sulla loro vita, “Destini”, sul loro amore e le difficoltà che hanno dovuto superare.