Da noi a...ruota libera, che gaffe per la Fialdini: si sfiora la blasfemia

Da noi...a ruota libera, la frase riportata di Don Pozza lascia perplessi e scatena l'ironia di Twitter

Se non si avesse la certezza che si è trattato di un errore quello che è successo a Da noi...a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1, avrebbe potuto fa imbestialire milioni di devoti, proprio il giorno di Natale. Nel corso della puntata è andata in onda un'intervista a Don Pozza in cui viene trattato il tema del messaggio del 25 dicembre e di quanto sia cambiato nel corso degli anni. Fin qui niente di strano ma quello che ha attirato l'attenzione è il messaggio in sovraimpressione che è comparso durante l'intervista.

Il sottopancia per riprendere una frase di Don Pozza recitava: "Chi dorme non piglia, Cristo". In molti tra cui l'autore, giornalista e critico TV, Domenico Naso, si sono chiesti che cosa si volesse intendere con queste parole. Ovviamente si è trattato di una citazione riportata in modo non corretto ma il fatto ha suscitato prima sgomento e poi una certa ilarità sui social network.