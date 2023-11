Dalla tv ai convegni, la seconda vita (pigra) di Massimo Giannini

Massimo Giannini modera Nagel (Banca Centrale tedesca) e Orcel (Unicredit) all'evento di Young Factor

A circa un mese dall'addio alla direzione della Stampa, Massimo Giannini se la sta prendendo comoda. Infatti, tra ospitate nei talk show di Mediaset e La7 (brevi o lunghe che siano), il nuovo editorialista di Repubblica si sta classificando sempre di più come prezzemolino della televisione. Ma non solo.

Infatti, il giornalista classe 1962 si è riuscito a infilare all'interno di un evento che godrà della partecipazione di alcuni degli uomini più importanti della finanza europea.

Sarà, infatti, il presidente della Deutsche Bundesbank Joachim Nagel il prossimo ospite di Andrea Ceccherini che interverrà, mercoledì 22 novembre alle ore 17 a Milano, a un appuntamento di Young Factor del ciclo: “I nuovi incontri dell’Osservatorio Permanente Giovani–Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro”.

Il Governatore della Banca Centrale tedesca Nagel, che è anche membro dell’International Advisory Board dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, sarà in Italia per incontrare assieme ad Andrea Ceccherini 450 giovani italiani per un confronto sull’importanza della conoscenza e consapevolezza dei temi economici finanziari da parte dei giovani per renderli sempre più cittadini consapevoli.

L’incontro prevede, oltre all’introduzione del Presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini, anche l’intervento dell’Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit Andrea Orcel. A moderare l’incontro saranno l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e la giornalista di Sky TG24 ed Il Sole 24 Ore Maria Latella.