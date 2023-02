Dazn punta sul fitness, al via la partnership con Virgin Active

Dazn, già disponibili nella categoria "fitness" una serie di contenuti dedicati

Nuovi contenuti video legati al fitness in arrivo. Dazn Italia e Virgin Active hanno siglato una partnership che porta sulla piattaforma di live streaming sportivo una serie di contenuti dedicati al fitness delle prime stagioni delle Series Virgin Active Revolution. Una mossa, questa, simile a quella che fece Netflix agli inizi di gennaio.

Dal functional training ai percorsi di tonificazione mirati, fino allo yoga e il pilates, i video (già disponibili per gli abbonati nella nuova categoria fitness) propongono veri e propri corsi di workout originali pensati in stile serie tv per allenarsi da remoto.

Come riporta Primaonline, la collaborazione, che fa parte del programma di attività di loyalty per gli abbonati, prevede per tutti gli utenti attivi Dazn che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, piattaforma di allenamento con 2.500 classi già disponibili on demand, contenuti esclusivi, serie e podcast, e ricevere un ingresso al mese per tre mesi, in uno dei Club Virgin Active delle tipologie “Life” e “Premium” in Italia.