Netflix porta il fitness in streaming, on air 30 ore di yoga e allenamenti

Netflix e Nike portano lo yoga e il fitness in streaming

Netflix porta in streaming lo yoga e il fitness. Con oltre 30 ore di video già disponibili sulla piattaforma, il colosso americano sprona i suoi abbonati ad alzarsi dal divano e rimettersi in forma dopo le feste. Si va dallo yoga ai principi di base del fitness, l'allenamento ad alta intensità e quello per addominali di ferro.

Il tutto nasce grazie a una nuova collaborazione con Nike Training Club (Ntc), l'app del gigante americano dell'abbigliamento sportivo, che ha messo a disposizione i suoi istruttori più popolari come Kirsty Godso e Betina Gozo.

Oltre ai presenti 46 video già disponibili al pubblico, Netflix ne caricherà altri 43 nel corso del 2023. La palestra virtuale è aperta in tutto il mondo e le lezioni saranno a disposizione degli abbonati in varie lingue, tra cui l'italiano.

Per Nike, la collaborazione con il colosso dello streaming è un modo per contrastare la concorrenza di Peloton: l'app collegata alla costosa bicicletta da spinning che ha fatto furore durante il Covid e che ha raccolto quasi tre milioni di abbonati contro gli 1,8 milioni di Ntc, ma d'ora in poi il gigante dello sport avrà accesso ai 223 milioni di sottoscrittori di Netflix.