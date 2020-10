Digital Impact-Bologna Edition, lo studio I-Com su cloud e imprese

Sì è tenuta a Bologna la Tavola Rotonda Digitale “Digital Impact-Bologna Edition”, organizzata da Open Gate Italia e Amazon Web Services, con il contributo scientifico di I-COM, in occasione della quale è stato presentato lo studio sullo stato di avanzamento della rivoluzione digitale nelle regioni Emilia Romagna e Marche.

In particolare secondo lo studio I-Com, la piena adozione del cloud determinerebbe per le imprese una crescita del fatturato pari a 55 miliardi in Emilia-Romagna e di 5,6 miliardi nelle Marche. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, lo studio I-Com ha dimostrato che l’adozione al 100% del cloud da parte di Emilia-Romagna e Marche determinerebbe per entrambe le regioni un risparmio potenziale di quasi €123 milioni per gli enti comunali e oltre €17 milioni per gli enti regionali. Inoltre, una maggiore diffusione di e-government ed e-procurement, riducendo il prezzo medio sostenuto per l’acquisto di beni e servizi, apporterebbero un ulteriore contenimento della spesa pubblica.

Per Amazon Web Services, ha parlato Raffaele Resta, responsabile del Public Sector in Italia. AWS ha recentemente annunciato l’apertura della AWS Europe ( Milano) Region con 3 Availability Zones in Italia. Questo è in aggiunta ad altri investimenti in infrastrutture com AWS Direct Connect a Milano e cinque Amazon CloudFront edge locations ( uno a Roma e tre a Milano e uno a Palermo) che erano annuniciati a 2019. I clienti possono ora stabilire connessioni ad AWS su rete dedicata, riducendo i costi e beneficiando di una migliore esperienza di rete. Edge locations raddoppiano la capacità totale di CloudFront all'interno della penisola Italiana e offrirano a tutte le organizzazioni del paese una distribuzione più rapida dei contenuti e una maggiore protezione in termini di cybersecurity.

Inoltre al momento AWS ha ottenuto la qualificazione dall’AgID di 124 servizi cloud. Per sostenere il passaggio dell'Italia all'economia digitale, AWS offre il programma di formazione AWS Educate disponibile per università, istituti di ricerca e scuole gratuitamente in italiano con 11 moduli che seguono corsi di formazione dal cloud basics ai corsi di scienza dei dati e intelligenza artificiale. AWS mette anche a disposizione progetti di formazione e certificazione degli utenti per le aziende, organizzazioni della PA e partner tecnologici.