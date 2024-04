Dritto e Rovescio, anticipazioni: Del Debbio intervista Pier Ferdinando Casini

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Pier Ferdinando Casini. Si parlerà anche di Def

Oggi 11 aprile 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata, il giornalista intervisterà Pier Ferdinando Casini in merito alla più recente cronaca politica ed economica. A seguire, un'analisi che aiuti a riavvolgere il nastro, per capire come le ultime inchieste giudiziarie stiano impattando la politica a ridosso del voto europeo e di quello amministrativo.

Infine, il Def: in un’Italia provata dal carovita, dove i cittadini faticano a far quadrare i conti, quanto potrà essere efficace il piano economico del governo?

Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Silvia Sardone, Massimiliano Salini, Leonardo Donno, Paolo Cento, Luca Toccalini e Giovanni Mori.