Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Berlusconi, come deve cambiare la Giustizia

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Silvio Berlusconi su Giustizia, economia e prossime sfide del Governo

Oggi 26 gennaio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervistato in merito alla stretta attualità politica: dal tema della giustizia, all’economia fino ad arrivare alle prossime sfide del Governo.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui l’arresto di Matteo Messina Denaro e un focus sul caro bollette e sul caro benzina che stanno mettendo in difficoltà gli italiani. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Davide Faraone, Vittoria Baldino, Giuliano Granato, Silvia Sardone, Alfonso Pecoraro Scanio.