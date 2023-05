Dritto e Rovescio, ospiti: i piani di Calenda dopo la rottura con Renzi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il leader di Azione Carlo Calenda

Oggi 4 maggio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Il leader di Azione, Carlo Calenda.

Nel corso della serata, ampio spazio alla fine del reddito di cittadinanza con un particolare focus su Napoli, città con un alto numero di percettori. E ancora, una pagina dedicata al Decreto Lavoro, contenente alcune norme che hanno diviso la politica e l’opinione pubblica.

Inoltre, si tornerà a parlare del tema sicurezza, con un viaggio nelle stazioni di Roma e Milano percepite dai cittadini come luoghi poco sicuri. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Michele Gubitosa, Brando Benifei, Silvia Sardone, Diana De Marchi, Matteo Perego e Lorenzo Pacini.