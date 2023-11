Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Bonaccini

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini

Oggi 9 novembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in merito all’emergenza maltempo che continua a mettere in ginocchio il nostro Paese.

Inoltre, verrà approfondito l’accordo sui migranti tra Italia e Albania che consentirà di trasferire in territorio albanese le persone messe in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane, ma non dalle Ong.

Nel corso della serata, si tornerà a parlare di economia, con un focus sulla legge di bilancio e una pagina dedicata al continuo aumento dei prezzi che pesa in modo significativo sulle tasche dei cittadini. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Giovanni Donzelli, Davide Faraone, Angelo Bonelli, Michele Gubitosa, Silvia Sardone, Rita Dalla Chiesa, Alessia Rotta e Diana De Marchi.