Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Vannacci difende la sua candidatura

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà della festa del Primo Maggio, elezioni europee con il generale Vannacci e del caso di Saman

Oggi 2 maggio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. In apertura di puntata la festa del Primo Maggio, al centro del dibattito politico, anche e soprattutto alla luce delle ultime manovre economiche varate dal governo.

Spazio, poi, al generale Roberto Vannacci, che, insieme a Del Debbio, tornerà sulla propria candidatura alle Europee per arrivare alle più divisive fra le sue idee, criticate anche da alcuni membri della Lega.

Infine, il caso Saman, con le motivazioni che hanno portato alla condanna in primo grado dei familiari. Tra gli ospiti di Del Debbio, anche: Carlo Fidanza, Maurizio Lupi, Eleonora Evi, Pierfrancesco Majorino, Carlo Bagnasco, Laura Castelli, Anna Maria Cisint.