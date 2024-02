È sempre Cartabianca, ospiti: focus sulle sette e sedicenti guru

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezioni in Sardegna, manganellate agli studenti pro Palestina e sedicenti guru

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi.

Al centro della puntata i principali temi di attualità politica ed economica con particolare attenzione al risultato delle elezioni regionali in Sardegna e al dibattito scaturito in seguito alle manganellate della polizia contro gli studenti che manifestavano per la Palestina a Pisa e Firenze.

A seguire, un nuovo approfondimento sul mondo delle sette, dei santoni e dei sedicenti guru, numerosi anche nel nostro Paese. Quello che sembra un fenomeno circoscritto è in realtà molto diffuso e ogni anno coinvolge con l’inganno migliaia di persone di qualsiasi estrazione sociale e livello culturale. Come ci si può difendere dalle varie forme di manipolazione?