È sempre Cartabianca, ospiti: abortire in Italia sarà sempre più difficile?

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezioni europee, sanità e aborto

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, proprio come la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e i leader di quasi tutti i principali partiti: la sfida al voto europeo è ufficialmente cominciata. Grande dibattito suscitano anche la candidatura del Generale Vannacci e le sue parole che fanno sempre discutere.

Intanto prosegue l'emergenza della sanità tra lunghe liste d'attesa, carenza di personale e strutture non adeguate in un Paese, il nostro, in cui i livelli di assistenza sanitaria non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. Focus anche sul discusso decreto Pnrr, che è diventato legge dando il via libera alle associazioni Pro Vita nei consultori: abortire in Italia sarà sempre più difficile?