Europee, Meloni a Pescara per la conferenza di FdI. SEGUI LA DIRETTA

Giorgia Meloni, a Pescara già da ieri sera, è arrivata in mattinata al villaggio di piazza Primo Maggio per tirare le conclusioni della Conferenza programmatica di FdI.

Europee, Meloni: "Dopo anni di battaglie siamo i nuovi protagonisti e primo partito d'Italia"

"Mancano poche settimane alla nuova sfida che ci aspetta delle europee: nel 2014 mancammo di pochissimo il quorum del 4% e fu una grande delusione, che non ci ha tolto determinazione, 5 anni di battaglie dopo" capimmo "che potevamo diventare protagonisti", ora "siamo primo partito d'Italia". Il risultato che abbiamo ottenuto come FdI "non è dato acquisito, dobbiamo continuare a meritarcelo" e "fa tremare i polsi". "Ma noi non tradiremo gli italiani che non hanno creduto" alle "balle spaziale" che "hanno propagandato dentro e fuori i confini nazionali". Inizia così il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Pescara in occasione della chiusura dei lavori della kermesse di FdI.

"Continuano a raccontare le menzogne che raccontano sul nostro conto, però fatevene una ragione non è possibile impedirci di parlare di politica noi abbiamo raccontato le nostre idee quando un palco come questo non ce lo avevamo. Quando avevamo solamente la nostra voce e sapremmo farlo ancora adesso perché siamo esattamente le stesse persone che eravamo allora. Non è possibile impedirci di fare politica banalmente perché non ci sono mai mancate le idee, non ci è mai mancato il coraggio per raccontare quelle idee, non ci è mai mancata la determinazione per lavorare affinché quelle idee possano essere costruite". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni alla kermesse di partito.

Cdx, Salvini: "Coalizione leale, forte e coeasa"

In collegamento alla kermesse di FdI anche il ministro delle Infrastrutture Salvini che ha ringraziato Meloni "per aver messo in piedi una squadra che ha dato dimostrazione di efficacia, lealta', coerenza e apprezzata dagli italiani". "L'Italia cambia l'Europa", a Pescara. "Siamo una squadra con un obiettivo comune: le prossime elezioni politiche saranno nel 2027, non un minuto prima. Questa squadra andra' avanti fino all'ultimo dei giorni per governare questo Paese", ha aggiunto.

Europee, Tajani: "No competizione a Destra, l'obiettivo è aumentare i voti della coalizione"

Alla kermesse di FdI è intervenuto anche il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani che ha allontanato ogni dubbio su una possibile "competizione" all'interno del Cdx in vista delle elezioni Europee: "Concorreremo con liste separate per le europee" ma "non per competere tra di noi" saremmo "miopi e sciocchi", "nessuno deve superare nessun altro. Vogliamo solo vincere e prendere tutti il maggior numero di voti possibili. L'obiettivo è aumentare i voti del centrodestra".

La Russa: "Europee? Grazie Giorgia che ti candidi. Vannacci? Ha detto sciocchezze"

A intervenire per primo dal palco di Pescara il presidente del Senato Ignazio La Russa che sulla premier ha dichiarato: "L'importante è La chiarezza. Se Meloni dicesse votatemi che magari poi ci vado in Ue, sarebbe inaccettabile. Ma Meloni dice il mio è un modo per testare 'il consenso dell'Italia nei confronti miei e del mio governo'. E allora trovo che sia molto meglio di mille sondaggi". Quindi, "grazie Giorgia che ti candidi". Sul caso Vannacci ha chiarito: "Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di aver detto una sciocchezza". La Russa tuttavia ha invitato a non criminalizzare il generale. Poi ha aggiunto: "Come fa un militare a contestare il suo ministro della difesa? Per me è più grave di tutto il resto".

Sulla bufera scoppiata intorno all'antifascismo, La Russa ha sottolineato: "Mi sono stufato di dover ripetere le stesso cose, l'hanno scorso fui invitato da Vespa, e mi fece una domanda. Ho portato una copia del discorso, e ho fatto delle copie per i giornalisti. Se si intende un 'no' deciso alla dittatura e un no deciso al nostalgismo, certamente mi potete definire antifascista", ha detto, leggendo il testo del discorso. "L'antifascismo militante degli anni '70 e' un'altra cosa", ha aggiunto. "Lo devo dire tutti i giorni?, ha rimarcato, chi farà questa domanda leggerò questa risposta. Se si acconteranno bene, se no si grattino". Il 25 aprile "io sono andato a rendere omaggio al milite ignoto", ha ricordato La Russa. E quando gli si chiede se non si possa chiudere tutti insieme La pagina dei morti degli anni '70, ha sottolineato: "Io nel mio piccolo quando ho fatto discorso insediamento da presidente del Senato, in cui sono stato eletto anche da voti di un cospicuo numero di senatori della sinistra e delle opposizione, feci riferimento proprio a questo. Parlai di Sergio Ramelli e di due giovani dei centri sociali, Fausto e Iaio, ancora in attesa che si faccia giustizia. Mettiamo finalmente una parola di pacificazione su tanti giovani che persero La vita mentre altri per calcolo politico si pascevano".