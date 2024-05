È sempre Cartabianca, ospiti: troppi B&B, è impossibile trovare casa

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di elezioni europee, precarietà sul lavoro e il problema dei B&B che rendono impossibile trovare una casa

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata la politica e la campagna elettorale per le elezioni europee che sta entrando sempre più nel vivo con candidati e manifesti che fanno discutere.

Intanto nel Paese il lavoro povero e sottopagato resta una certezza tra sommerso, precarietà e salari bassi: a farne le spese soprattutto giovani, donne, stranieri e residenti al Sud.

Con l'avvio della stagione turistica ritorna poi il tema delle città assediate dal turismo e dai bed and breakfast che contribuiscono a rendere sempre più complessa e costosa la ricerca di una casa da parte di famiglie, studenti e lavoratori.