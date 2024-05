Europee, Schlein: "Confronto tv con Meloni? Staff a lavoro"

Europee, Schlein: "Confronto tv con Meloni? Non mi tiro indietro"

"Del confronto con Meloni stiamo discutendo del come, del dove e del quando. I dettagli sono in mano agli staff, io dico che ci sono e non mi tiro indietro. In democrazia è importante confrontarsi sulle idee. Le persone chiedono un'alternativa, noi vogliamo lavorare con le altre forze politiche sui temi importanti, mettere in valore le nostre idee e differenze e costruire insieme una visione alternativa a quella del nostro governo". Lo afferma in una intervista a Rtl 102.5 la segretaria del Pd Elly Schlein.