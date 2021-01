Pigi Battista dal Corriere a HuffPost. Curerà la rubrica "Uscita di sicurezza"

Editoria: Pierluigi Battista firma per HuffPost. Via dal CorSera dopo 16 anni

Pierluigi Battista sceglie HuffPost. Dopo sedici anni al Corriere della Sera, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore, oltre a essere uno dei più autorevoli editorialisti, da lunedì 15 febbraio curerà una rubrica quotidiana sul giornale diretto da Mattia Feltri. A dare l'annuncio è stato lo stesso Feltri sul quotidiano online. La rubrica si chiamerà "Uscita di sicurezza", e sarà online dalle 7.30 di mattina, dal lunedì al venerdì.

Feltri: "Battista fuoriclasse. Insieme ci divertiremo, e si divertiranno soprattutto i lettori"

"Battista - scrive Feltri - ci racconterà il mondo attraverso i libri, gli spettacoli teatrali, i film, la tv, la poesia, la musica, cioè attraverso l'arte, il linguaggio più preciso per descrivere che cosa si muove nelle nostre vite, quale direzione e quale dimensione prende, come condiziona il nostro modo di pensare e di agire". Per HuffPost "ospitare una firma di tale prestigio è un onore e una grande opportunità. Oltre alle notizie che pubblichiamo quotidianamente, per tenere aggiornati i lettori ora dopo ora, cerchiamo di offrire più qualità, più capacità di lettura, più pensiero, e farlo con un fuoriclasse come Battista significa farlo particolarmente bene".

Già vicedirettore del Corriere con Paolo Mieli e di Panorama con Giuliano Ferrara, anche editorialista della Stampa, Battista "per la prima volta nella sua vita arriva in un giornale online, senza edizione di carta. L'idea di salutare un mondo caro e tradizionale per perlustrarne uno nuovo, pieno di opportunità e di prospettive, è ciò che lo ha attratto di più. Insieme ci divertiremo e, ne sono certo, si divertiranno soprattutto i lettori", conclude Mattia Feltri.